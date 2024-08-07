Триггеров к скачку волатильности рубля по-прежнему нет - БКС Экспресс

Триггеров к скачку волатильности и для пробоя валютных коридоров по-прежнему нет, летний валютный "боковик" сохраняется в своих размытых границах: для юаня - 11,5-12 руб., для доллара - 84-89 руб./$1, для евро - 90-95 руб./EUR1, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Сейчас в курсе рубля доминируют факторы внутренних валютных барьеров на движение капитала и внешние санкционные ограничения, повышающие инфраструктурные риски и ущемляющие возможности оплаты за импорт. Ключевая ставка ЦБ РФ высокая, а это фактор давления на спрос на валюту под импорт и за крепость рубля. Нормативы репатриации выручки экспортеров снижены до 40%, но и этих объемов предложения хватает для удовлетворения пониженного спроса на валюту. Лимиты продажи валюты в рамках бюджетного механизма в августе увеличены в два раза, что также гасит волатильность курса, - пишет эксперт в обзоре. - На таких вводных рассчитывать на прорыв границ боковика пока не приходится. Техническая формация на графиках рисует более низкие уровни по доллару, евро и юаню. Наиболее вероятно развитие локальной коррекции валютных пар, но все в ограниченных рамках и до обозначенных поддержек. Триггеров к скачку волатильности и для пробоя валютных коридоров по-прежнему нет".

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