Рост предложения валюты от ЦБ может способствовать движению курса ниже 11,8 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Рост предложения валюты от ЦБ может способствовать движению валютного курса ниже 11,8 руб./юань в среду, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник не показывал выраженную динамику, - отмечают эксперты. - При этом объем биржевых торгов юанем снизился. В среду курс CNY/RUB находится у 11,83 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня Банк России официально начнет продавать юани в повышенном августовском объеме. Учитывая текущие низкие обороты, рост предложения валюты от ЦБ может способствовать движению курса ниже 11,8 руб./юань".

Цены на нефть во вторник слабо выросли. Более выраженный рост котировок, по мнению аналитиков банка, ограничивался коррекционным укреплением доллара на мировом рынке и вечерними недельными данными от API, которые свидетельствовали о первом с конца июня увеличении запасов в США. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $76,4/барр. Утренние данные о неожиданно высоком импорте КНР ограничивают риски движения котировок существенно ниже $76/барр., даже если недельные данные от Минэнерго США по запасам подтвердят оценки API, полагают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.