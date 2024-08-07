Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- протоколы заседания ЦБ РФ, комментарий к среднесрочному прогнозу;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- квартальные результаты Walt Disney Co., Occidental Petroleum, Glencore;

- финансовые результаты "ФосАгро" за 2К24 по МСФО.

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