SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАгро"

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАгро" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"РусАгро" отчиталась за второй квартал: год к году чистая прибыль упала в четыре раза. EBITDA снизилась на 23%, консолидированная выручка увеличилась на 20%. Прочие чистые финансовые расходы выросли до 1,4 млрд руб. Долговая нагрузка по коэффициенту "чистый долг / EBITDA" снизилась до 1,1. Масложировой и мясной сегменты растут, сахарный и сельскохозяйственный - падают", - отмечают эксперты инвестбанка.

Аналитики оценивают результаты "РусАгро" как умеренно слабые и полагают, что рентабельность сахарного сегмента нормализуется к концу года.

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