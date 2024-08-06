"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в "префах" Башнефти против "обычки" Башнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в "префах" "Башнефти" против обыкновенных акций "Башнефти", открытую 27 июня 2024 года с ожидаемой доходностью 10% на горизонте трех месяцев с учетом фондирования, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что с мая "префы" "Башнефти" без видимых причин сильно отстают от "обычки", при этом на оба типа акций выплачиваются одинаковые дивиденды. Разрыв в дивдоходности "обычки" и "префов" приведет к развороту тренда, полагают в "БКС МИ".

"Считаем, что рыночные оценки "обычки" и "префов" должны находиться примерно на одном уровне, - пишут эксперты. - Во-первых, по обеим бумагам компания платит одинаковые дивиденды. Во-вторых, нет оснований для премии за контроль - более 90% обыкновенных акций принадлежат "Роснефти" и правительству Башкирии. И, наконец, ликвидность привилегированных акций намного выше "обычки". Единственное, в чем выигрывает "обычка" - более низкая бета, то есть бумага менее волатильна относительно российского рынка. Целевая цена для обыкновенных акций "Башнефти" на ближайшие 12 месяцев составляет 2600 руб., фундаментальный взгляд "негативный", что предполагает избыточную доходность -26%. Тогда как целевая цена для "префов" - 2400 руб., взгляд "позитивный", а избыточная доходность +20%. Ожидаем, что дивиденды за 2024 год в размере 234 руб. на акцию обеспечат дивдоходность на 12 месяцев для "обычки" 8,5%,что в 1,6 раза ниже, чем 13,9% у "префов".

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