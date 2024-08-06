Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются - "БКС МИ"

Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль на прошедшей неделе укрепился 84,9 рублей за доллар (курс Банка России), курс к юаню не изменился и остался на уровне 11,8 рублей за юань, - напоминают аналитики. - Обычно первая неделя месяца для рубля "медвежья" из-за снижения валютных продаж экспортерами, но курс поддержала новость о росте валютных интервенций в августе и ослабление американской валюты. Рубль может продолжить укрепление на этой неделе, но не ожидаем, что оно будет значительным - в пределах 0,5%".

Эксперты "БКС МИ" отмечают, что нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий Минфина, что привело к снижению объемов покупки валюты в августе. "Примечательно, что сильный рубль снижает нефтегазовые доходы, а это ведет к сокращению интервенций и еще большему укреплению рубля, - подчеркивают они. - Мы отмечали проблему процикличности бюджетного правила год назад, когда она еще больше разгоняла ослабление рубля. В прошлом году это вынудило ЦБ начать параллельные операции на валютном рынке, но мы пока не ожидаем такого же решения в этом году - укрепление рубля беспокоит ЦБ куда меньше, чем его ослабление. Скорее, Банк России продолжит надеяться на восстановление импорта, которое может быстро вернуть курс к фундаментально обоснованным значениям".

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