Цена золота может превысить $2500/унц. до конца текущего года - Freedom Finance Global

Цена золота может превысить $2500 за тройскую унцию до конца текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"После обвала мировых финансовых рынков, случившегося в понедельник, во вторник золото немного повышается в цене, - констатирует эксперт. - Золото дешевеет с середины июля, когда его цена достигла очередного исторического максимума в $2484 за тройскую унцию. Падение цены на драгоценный металл связывали с тем, что Народный Банк Китая завершил покупки золота в резервы. Хотя впоследствии Народный Банк Китая опроверг эту информацию, цена золота пока не смогла вернуться на достигнутый в середине июля максимум".

По мнению Мильчаковой, падение цены золота во время обвала рынков ценных бумаг и доллара выглядит довольно неожиданным, поскольку этот металл традиционно считается одним из самых надёжных защитных активов.

"Однако СМИ связывают падение цены золота в понедельник с тем, что многие американские и японские инвестбанки продавали драгоценные металлы и перекладывались в наличные деньги ради возможности создать дополнительные резервы в связи с возросшими рисками, - отмечает аналитик. - На сегодняшний день обвал цены золота прекратился, падение накануне было явно избыточным, и золото снова, на наш взгляд, может рассматриваться как защитный актив. После обвала рынки ценных бумаг многих стран, по нашему мнению, ждёт период стагнации как минимум до конца августа, и вложения в золото вновь окажутся актуальными. Если ФРС США начнёт в сентябре смягчать денежно-кредитную политику и перейдёт к снижению процентных ставок, доллар ослабнет, что может вызывать большой спрос на золото как со стороны центральных банков, так и со стороны инвесторов-физлиц".

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