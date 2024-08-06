SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с целевой ценой 5500 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Ozon показывает динамичный рост во втором квартале: год к году оборот вырос на 70%, финтех-сегмент компании растёт, отмечают аналитики. В базе клиентов Ozon Банка - 24 млн человек. Это половина от всей аудитории компании. Несмотря на рост доходов, EBITDA уменьшилась на 0,7 млрд руб. из-за больших вложений в маркетинг.

"База клиентских остатков может помочь компании увеличить кредитный портфель, - полагают эксперты инвестбанка. - Это поддержит рентабельность и рост доходов всего направления. Мы позитивно оцениваем инициативы компании и считаем, что рост доли рынка поможет ей увеличить доходы в будущем. А развитие финтеха поддержит основное направление бизнеса".

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