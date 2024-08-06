Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,1 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"

Курс пары юань/рубль, вероятно, будет находиться в диапазоне 11,7-12,1 руб. за юань на текущей неделе, курс пары доллар/рубль - в коридоре 85,5-87,5 руб./$1, полагают аналитики Управляющей компании "Первая".

"Все чаще появляются сообщения в СМИ о том, что бизнес сталкивается с существенными трудностями при проведении трансграничных платежей из-за увеличения рисков вторичных санкций для банков, работающих с российскими компаниями. Вероятно, проблемы с расчетами за импорт сдерживают его динамику и способствуют сохранению крепких позиций рубля. Кроме того, рубль продолжает получать поддержку от высоких процентных ставок по рублевым инструментам и благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке. Мы по-прежнему рассчитываем на постепенную нормализацию ситуации с трансграничными платежами и ожидаем ослабления рубля до конца 2024 года. Пока же локально на неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 85,5-87,5 руб./$1, курс юаня будет составлять 11,7-12,1 руб." - пишут эксперты в обзоре.

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