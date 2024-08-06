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06 августа 2024 года 12:57
Долгосрочные перспективы Ozon позитивны - ПСБ
Долгосрочные перспективы Ozon позитивны, фокус на высокомаржинальном сегменте финтеха, потенциал роста которого оценивается как очень высокий, поможет повысить общую рентабельность на горизонте года, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Эмитент отчитался за II квартал 2024 года. Компания продолжает органический рост, основанный на сохранении высоких темпов роста оборота маркетплейса, хотя он и несколько замедляется. При этом фокус на развитии сопутствующих услуг: опережающими темпами растет рекламная выручка (до 27,6 млрд руб., +86% г/г), а также сегмент финтеха (очень сильные результаты показывает Ozon банк). Текущая динамика соответствует планам менеджмента по достижению темпов роста оборота (GMV), включая услуги, на 70% по итогам текущего года", - отмечают эксперты. Также аналитики указывают, что компания получила убыток по скорр. EBITDA на фоне активных вложений в маркетинг (+77% г/г) и в технологии (+39% г/г). Реализация инвестиционной стратегии (в частности, увеличение площади складских помещений на 65% г/г) обуславливает рост финансовых расходов и чистого долга, который увеличился на 58% к концу прошлого года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ/ADS-АНАЛИТИКА
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