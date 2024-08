Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи еврозоны в июне;

- внешнеторговый баланс США в июне;

- ежемесячный отчет Минэнерго США;

- квартальные результаты Caterpillar, Uber Technologies, Airbnb Inc., Yum! Brands Inc., Devon Energy, Mosaic Co., Wynn Resorts.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.