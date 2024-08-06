Индекс Мосбиржи может вернуться к уровням выше 2850п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться к уровням выше 2850 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Многие фундаментально сильные бумаги понесли в понедельник неоправданно сильные потери. В первую очередь это касается акций Сбербанка. Внешний фон также улучшился. Кроме того, российский рынок в рамках текущей коррекции лишь один раз снижался более трех дней подряд", - отмечает эксперт в комментарии.

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