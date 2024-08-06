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06 августа 2024 года 09:33
Вероятен отскок рынка акций РФ во вторник - "Алор Брокер"
Вероятен отскок вверх на российском рынке акций на торгах во вторник, при этом в целом существуют риски падения индекса Мосбиржи в район 2500-2600 пунктам, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций в понедельник не смог противостоять общемировой тенденции и просел на 2,4%. Распродажи прокатились по всему миру, а поводом для них считаются риски ухода американской экономики в рецессию, на что намекают слабые данные по рынку труда. Причем падали одновременно как акции, так и все сырьевые товары вместе с долларом и золотом, что является некоторой аномалией. На пике индекс Мосбиржи впритык подошел к отметке 2800 пунктов. Причем падение шло на хороших оборотах - в бумагах индекса наторговано чуть более 100 млрд руб. Это явно говорит о том, что рынок вниз тащили не только "шортисты", но и срабатывание "стопов". Но мы считаем, что 2800 пунктов - еще не предел падения, цель снижения лежит в районе 2500-2600 пунктов, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Однако предлоги для падения были больше надуманными. Уже ночью начался откуп просадок. Так что во вторник нас тоже ждет отскок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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