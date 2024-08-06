Вероятен отскок рынка акций РФ во вторник - "Алор Брокер"

Вероятен отскок вверх на российском рынке акций на торгах во вторник, при этом в целом существуют риски падения индекса Мосбиржи в район 2500-2600 пунктам, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в понедельник не смог противостоять общемировой тенденции и просел на 2,4%. Распродажи прокатились по всему миру, а поводом для них считаются риски ухода американской экономики в рецессию, на что намекают слабые данные по рынку труда. Причем падали одновременно как акции, так и все сырьевые товары вместе с долларом и золотом, что является некоторой аномалией. На пике индекс Мосбиржи впритык подошел к отметке 2800 пунктов. Причем падение шло на хороших оборотах - в бумагах индекса наторговано чуть более 100 млрд руб. Это явно говорит о том, что рынок вниз тащили не только "шортисты", но и срабатывание "стопов". Но мы считаем, что 2800 пунктов - еще не предел падения, цель снижения лежит в районе 2500-2600 пунктов, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Однако предлоги для падения были больше надуманными. Уже ночью начался откуп просадок. Так что во вторник нас тоже ждет отскок".

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