"Финам" подтверждает рейтинг акций ExxonMobil на уровне "держать" и целевую цену $115,7 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 1,1%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Вышедшая отчетность компании за второй квартал показала ожидаемый рост финансовых результатов в годовом выражении вслед за более высокими ценами на нефть, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Также позитивом в кейсе ExxonMobil является достаточно быстрое закрытие крупной сделки по покупке Pioneer Natural Resources, которая должна положительно повлиять на показатель FCF на акцию. В то же время суммарная прогнозная суммарная доходность дивидендов и обратного выкупа акций составляет 7,1% - скромное значение для сектора. При этом ExxonMobil и так направляет весь свободный денежный поток на выплаты, т. е. при текущих ценах на нефть потенциала для роста выплат нет, что ограничивает апсайд в акциях ExxonMobil".

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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