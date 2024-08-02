Globaltrans - главный бенефициар роста цен на аренду вагонов - "Газпромбанк Инвестиции"

Globaltrans - главный бенефициар роста цен на аренду вагонов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Стоимость аренды грузовых вагонов различных типов с июля 2023 года выросла в среднем на 20%, - отмечают эксперты. - Рост стоимости аренды грузового подвижного состава способствует росту доходов компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок. Из публичных компаний, работающих на территории России, бенефициаром данного роста выступает Globaltrans, оперирующий одним из крупнейших вагонных парков в стране. Компания показала сильные финансовые результаты по итогам 2023 года, увеличив показатели выручки и чистой прибыли, а также накопила большой объем чистой денежной позиции на конец прошлого года (27,4 млрд рублей). Учитывая текущие котировки, расписки Globaltrans могут быть интересны долгосрочному инвестору, однако, несмотря на завершение процесса редомициляции в первом квартале 2024 года, выплата дивидендов пока что остается приостановленной".

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