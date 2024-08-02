S&P 500, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 5390-5470п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 5390-5470 пунктов при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне., - отмечает эксперт. - Сомнения по поводу продолжения роста на рынке вызвала упомянутая выше слабая статистика ISM Manufacturing и увеличение числа заявок на пособие по безработице, даже несмотря на сильную отчетность крупнейшей в мире соцсети. Сегодня участники торгов могут продолжить отыгрывать отчеты бигтехов. Мы оцениваем баланс рисков как негативный и ожидаем повышенную волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5390-5470 пунктов. При уходе бенчмарка ниже 5390 пунктов последует распродажа до первой цели в области 5310-5330 пунктов, что будет означать слом среднесрочного восходящего тренда".

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