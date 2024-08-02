Чистый убыток Сургутнефтегаза за 2К24 по РСБУ существенно превзошел оценки рынка - инвестбанк "Синара"

Чистый убыток "Сургутнефтегаза" за 2К24 по РСБУ существенно превзошел оценки рынка, что негативно для "префов" компании, говорится в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Сургутнефтегаз" на фоне укрепления рубля во 2К24 получил убыток 129 млрд руб., как следствие, чистая прибыль за полугодие составила лишь 140 млрд руб. Финансовый результат по РСБУ важен, поскольку от него зависит размер дивидендов по привилегированным акциям. Новость негативна в первую очередь для "префов" Сургутнефтегаза. Консенсус-прогноз по убытку составлял 69 млрд руб., а наша оценка - 94 млрд руб. Вклад 1П24 в дивиденды по привилегированным акциям за 2024 г. мы оцениваем в 1,3 руб./шт., а общий их размер - в 4,5 руб./шт. (доходность менее 10%) после рекордной выплаты 12,3 руб. на привилегированную акцию за прошлый год. Подтверждаем рейтинг "продавать" по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза".

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