"Т-Инвестиции" понизили прогноз индекса Мосбиржи на конец 2024 года до 3100-3200 пунктов

"Т-Инвестиции" понизили прогноз индекса Мосбиржи на конец 2024 года с 3600-3800 пунктов до 3100-3200 пунктов, отмечается в комментарии руководителя отдела аналитики Кирилла Комарова.

Эксперт напоминает, что на последнем заседании Банк России значительно повысил прогноз динамики ключевой ставки в 2024-м и 2025-м, а также поднял оценку нейтральной ставки на 150 п.п. "В борьбе с инфляцией регулятор намерен сохранять максимально жесткий настрой, оставляя себе пространство для дальнейшего повышения и откладывая переход к снижению ставок. Мы ожидаем, что ключевая ставка опустится ниже июньских 16% не ранее начала 2025 года", - пишет Комаров.

Столь жесткий сигнал ЦБ стал неприятным сюрпризом для фондового рынка и привел к изменению рыночных цен, чувствительных к движению процентных ставок. На взгляд стратега "Т-Инвестиций", более агрессивная политика ЦБ будет оказывать давление на рынок акций в нынешнем году: этим активам труднее привлечь внимание инвесторов, когда инструменты денежного рынка и депозиты предлагают высокую доходность.

"Поэтому мы вынуждены снизить наш прогноз относительно уровня индекса Мосбиржи на конец года, - отмечает аналитик. - Отметки 3600 пунктов индекс уже явно не достигнет в этом году, при этом подчеркнем, что перспектива значительного снижения ключевой ставки хоть и отсрочена, но остается в рамках нашего базового сценария на 2025 год. Снижаем наш прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2024 года с 3600-3800 пунктов до 3100-3200 пунктов. Ожидаем индекс Мосбиржи на середину 2025 года в диапазоне 3400-3600 пунктов".

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