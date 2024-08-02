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02 августа 2024 года 13:59
"Финам" сохраняет рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену на уровне $108,7, что предполагает потенциал снижения на 2,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Финансовые результаты ConocoPhillips за второй квартал совпали с ожиданиями рынка, показав умеренно положительную годовую динамику на фоне роста цен на нефть, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Кроме того, недавно компания объявила о планах купить своего конкурента Marathon Oil за $22,5 млрд в сделке, которая, по словам менеджмента, будет иметь синергетический эффект. В то же время прогнозная доходность выплат акционерам у ConocoPhillips составляет всего 7%, и покупка Marathon Oil приведет лишь к незначительному росту данного значения. На этом фоне сохраняем нейтральный взгляд на акции ConocoPhillips". ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron. Особенностью ConocoPhillips является фокус на сегменте разведки и добычи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CONOCOPHILLIPS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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