Потенциал роста бумаг Казатомпрома составляет около 50% от текущих уровней - инвестбанк "Синара"

Потенциал роста расписок "Казатомпрома" составляет около 50% от текущих уровней, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Казатомпром" опубликовал операционные результаты за 2К24. Объем производства урана (по 100%-ному участию) на уровне группы составил 5780 тонн, увеличившись на 13,8% к/к (и на 5,5% г/г), - отмечает аналитик Кирилл Таченников. - Реализация по группе в квартальном выражении практически удвоилась (+48,5% г/г) до 5027 тонн. Квартальная волатильность - нормальное для "Казатомпрома" явление, в 2022-2023гг уже были кварталы с аналогичной динамикой производственных объемов и продаж. Таким образом, скачок и тех, и других - в рамках наших ожиданий, хотя он может позитивно сказаться на настроениях рынка. Еще один хороший фактор - повышение производственного прогноза на 2024 год на 7%, которое означает, что компании отчасти удалось разрешить проблемы с поставками серной кислоты и "Казатомпром" на пути к увеличению производства до 100% относительно уровня, указанного в контрактах на недропользование, то есть примерно на 25% в ближайшие два-три года".

Контрактные цены продолжают догонять спотовые, но эксперт все еще видит некоторое пространство для роста в 3К24, не говоря о том, что спот-цены могут повыситься в свете оптимистичных прогнозов спроса со стороны атомной энергетики. "С учетом взлета продаж на 83% и роста цен на 9% к/к полагаем, что в 2К24 выручка группы практически удвоилась в квартальном сопоставлении при рентабельности по EBITDA более 60%, - указывает Таченников. - Есть все шансы, что "Казатомпром" оправдает наш финансовый прогноз на 2024 год и производственный - на 2024-2027гг. Мы оцениваем потенциал роста акций в ~50% и сохраняем рейтинг "покупать".

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