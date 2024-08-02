SberCIB подтверждает прогноз валютного курса на конец года на уровне 13 руб./юань

SberCIB Investment Research подтверждает прогноз валютного курса на конец года на уровне 13 руб. за юань и 95 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"За июль рубль немного подешевел к юаню - с 11,7 до 11,8 руб. Но средний курс почти не изменился и остался около 11,9 руб. за юань, - констатируют эксперты. - В августе станет известно, продолжится торговля юанем на Мосбирже или нет. Иностранные банки должны прекратить сделки с ней до 13 августа. Этот срок установило Управление Минфина США по контролю за иностранными активами. ЦБ заявлял, что сделает всё возможное, чтобы китайская валюта осталась доступна. Мы считаем, что, если торговля юанем на бирже продолжится, рубль будет постепенно слабеть. При текущем объёме российского экспорта нацвалюта переоценена на 8% и в августе может упасть до 12,2 руб. за юань. Сохраняем прогноз на конец года на уровне 13 руб. за юань и 95 руб. за доллар".

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