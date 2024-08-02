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02 августа 2024 года 11:48
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы цены акций Globaltrans
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы цены акций Globaltrans и подтверждает их целевую цену на уровне 560 руб. за бумагу, что предполагает снижение на 7% , сообщается в обзоре инвесткомпании. "РЖД опубликовали статистические данные по погрузкам и грузообороту за июль, которые отразили снижение на 5,6% и 5,2% соответственно, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Статданные РЖД скорее негативны для Globaltrans. Ставки аренды продолжают незначительно снижаться, хотя их абсолютный уровень по-прежнему достаточно высокий и позволяет Globaltrans зарабатывать. Поэтому на фоне относительно высоких ставок аренды полувагонов мы не трактуем текущие данные как однозначно негативные, поскольку компания, на наш взгляд, продолжает хорошо зарабатывать. Считаем, что результаты за 1П24 могут быть вполне хорошими. Наш негативный взгляд на бумаги Globaltrans связан скорее с предполагаемым ростом инвестрасходов из-за существенного списаний полувагонов начиная с 2025 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-GLOBALTRANS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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