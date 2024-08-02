"Финам" подтверждает прогнозную цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8395 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 24% с текущих ценовых отметок, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"В условиях крайне жесткой ДКП лучше прочих себя чувствуют компании с отрицательным чистым долгом, позволяющим получать положительные чистые процентные доходы, - отмечают эксперты. - В нефтегазовом секторе среди таких компаний мы выделяем акции "ЛУКОЙЛа". На конец прошлого года "ЛУКОЙЛ" накопил на счетах более 1,2 трлн руб. (около 25% капитализации), что позволяет нефтянику выигрывать от повышенных процентных ставок. Накопление значительной чистой денежной позиции может говорить о том, что идея выкупа до 25% акций у нерезидентов с дисконтом все еще рассматривается в компании, и в условиях стабилизации курса рубля вероятность такой сделки увеличивается. При погашении выкупленных акций и дисконте в 50% каждые выкупленные 2% будут увеличивать справедливую цену акций на 1%".

Если данные средства не будут использованы на выкуп нерезидентов с дисконтом, то "ЛУКОЙЛ", на взгляд аналитиков, может вернуться к практике выплаты 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. В таком сценарии по итогам 2024 года дивиденд может составить около 1000-1100 руб. на акцию (14,8-16,3% доходности).

"Основным фактором, позволяющим "ЛУКОЙЛу" генерировать сильный FCF, остаются повышенные рублевые цены на нефть марки Urals, которые преимущественно держатся выше отметки 6 тыс. руб. за баррель, - считают стратеги "Финама". - Среди других сильных сторон компании можно выделить наличие ряда международных проектов развития, собственного нефтетрейдера и эффективной по меркам РФ нефтепереработки. При этом отметим, что рисками в кейсе "ЛУКОЙЛа" являются возможность вынужденной продажи европейских НПЗ компании, а также необходимость перенаправить поставки нефти, которые ранее шли через "Дружбу" на фоне ужесточения санкций со стороны Украины".

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