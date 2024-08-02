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02 августа 2024 года 11:06
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа на уровне 8395 руб
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8395 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 24% с текущих ценовых отметок, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "В условиях крайне жесткой ДКП лучше прочих себя чувствуют компании с отрицательным чистым долгом, позволяющим получать положительные чистые процентные доходы, - отмечают эксперты. - В нефтегазовом секторе среди таких компаний мы выделяем акции "ЛУКОЙЛа". На конец прошлого года "ЛУКОЙЛ" накопил на счетах более 1,2 трлн руб. (около 25% капитализации), что позволяет нефтянику выигрывать от повышенных процентных ставок. Накопление значительной чистой денежной позиции может говорить о том, что идея выкупа до 25% акций у нерезидентов с дисконтом все еще рассматривается в компании, и в условиях стабилизации курса рубля вероятность такой сделки увеличивается. При погашении выкупленных акций и дисконте в 50% каждые выкупленные 2% будут увеличивать справедливую цену акций на 1%". Если данные средства не будут использованы на выкуп нерезидентов с дисконтом, то "ЛУКОЙЛ", на взгляд аналитиков, может вернуться к практике выплаты 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. В таком сценарии по итогам 2024 года дивиденд может составить около 1000-1100 руб. на акцию (14,8-16,3% доходности). "Основным фактором, позволяющим "ЛУКОЙЛу" генерировать сильный FCF, остаются повышенные рублевые цены на нефть марки Urals, которые преимущественно держатся выше отметки 6 тыс. руб. за баррель, - считают стратеги "Финама". - Среди других сильных сторон компании можно выделить наличие ряда международных проектов развития, собственного нефтетрейдера и эффективной по меркам РФ нефтепереработки. При этом отметим, что рисками в кейсе "ЛУКОЙЛа" являются возможность вынужденной продажи европейских НПЗ компании, а также необходимость перенаправить поставки нефти, которые ранее шли через "Дружбу" на фоне ужесточения санкций со стороны Украины". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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