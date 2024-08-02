Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Solidcore

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Solidcore Resources (бывший Polymetal) с целевой ценой $3,6 на AIX и 320 руб. за акцию на Мосбирже, сообщается в обзоре банка.

"Компания Solidcoreпредставила вчера операционные результаты за 1П24, которые мы оцениваем положительно, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Благодаря наращиванию отгрузок концентрата в Китай производство золота увеличилось на 18% г/г до 252 тыс. унций, а выручка от реализации - на 79% г/г до $704 млн за счет продажи товарных запасов. За 2К24 чистая денежная позиция выросла с $155 млн до $357 млн. Solidcore подтверждает производственный план на 2024 год (475 тыс. унций) и ориентир по удельным денежным затратам ($900-1000 на унцию). Ложкой дегтя стало увеличение программы капзатрат с $225 млн до $285 млн в связи с предоплатами по проектам зеленой энергетики. Считаем, что в свете предстоящего 30 сентября делистинга с Мосбиржи владельцам акций, обращающихся в Москве, целесообразно принять участие в обмене этих бумаг на акции на AIX".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.