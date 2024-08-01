"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать "префы" Россети-Ленэнерго

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 240 рублей за бумагу на сентябрь 2024 года", открытую 31 мая 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

"Идея была открыта на фоне покупки областной энергетической компании АО "ЛОЭСК" и сильных финансовых результатов. Тогда акции компании стоили 216 рублей за одну ценную бумагу. 31 июля 2024 года цена акций "Ленэнерго" находилась на уровне 212,35 рубля за одну бумагу, однако за это время компания выплатила дивиденды в размере 22,2453 рубля на одну акцию, а котировки сумели частично закрыть дивидендный гэп. Итоговая доходность за два месяца с учетом выплаченных дивидендов составила 9% без учета комиссии", - отмечают аналитики.

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