.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МД Медикал Груп
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 августа 2024 года 17:11
SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МД Медикал Груп
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МД Медикал Груп" с целевой ценой 1150 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 29% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Согласно опубликованным результатам за 2К24, выручка компании увеличилась на 22% г/г. Это на 4% выше наших прогнозов, - пишут эксперты инвестбанка. - Все благодаря тому, что средний чек вырос сильнее, чем они рассчитывали. А вот число посещений и госпитализаций почти совпало с ожиданиями аналитиков. В июне компания выплатила 10,6 млрд руб. в качестве дивидендов за первый квартал. Сейчас на её балансе 2,7 млрд руб. По нашей оценке, капзатраты сети в текущем году не превысят 2,5 млрд руб. - строительство новых госпиталей в Москве перенесли на 2025-2026 годы. Это значит, что по итогам года компании хватит свободного денежного потока, чтобы выплатить в качестве дивидендов 70% чистой годовой прибыли. Мы считаем, что могут заплатить по 70 руб. на акцию, а дивдоходность будет 7,8%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МДМГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
01 августа 2024 года 18:22
"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 240 рублей за бумагу на сентябрь 2024 года", открытую 31 мая 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. "Идея была открыта на фоне покупки областной энергетической... читать дальше
.01 августа 2024 года 17:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций McDonald''s Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $270 за штуку, что предполагает потенциал роста на 2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания 29 июля опубликовала финансовые результаты за 2К 2024. Результаты оказались слабыми и... читать дальше
.01 августа 2024 года 16:25
Акции "Полюса" и "Южуралзолота" (ЮГК) остаются фаворитами в золотодобывающем секторе, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Стоимость золота на бирже COMEX превысила исторический максимум, достигнув $2502,8 за унцию, после чего скорректировалась в район $2480 за... читать дальше
.01 августа 2024 года 15:54
Акции Solidcore (бывший Polymetal) могут развить спекулятивный рост при поддержке со стороны золота, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Solidcore в четверг после обновления ценами на золото ранее в течение сессии исторического максимума $2502/унц. представил сильные операционные... читать дальше
.01 августа 2024 года 15:06
Цена золота может продолжить рост и краткосрочно превысить отметку $2500 за тройскую унцию, полагает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Спотовая цена золота 1 августа превышает отметку $2450/унц. Рост был вызван итогами заседания ФРC: американский регулятор... читать дальше
.01 августа 2024 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. За первые шесть месяцев 2024 года... читать дальше
.01 августа 2024 года 13:53
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет негативную оценку акций "Распадской", говорится в комментарии аналитиков банка. "Министр угольной промышленности Кузбасса сообщила о том, что "Распадская" в первом полугодии добыла 9,6 млн т угля, - пишут эксперты. - Годом ранее показатель составлял 8,9 млн т. Рост... читать дальше
.01 августа 2024 года 13:21
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" и целевую цену $417,99 за штуку, сообщается в материале инвесткомпании. "Недавно компания представила отчет за 4 квартал 2024 фингода, где превзошла все ожидания аналитиков по выручке и EPS, - отмечает аналитик... читать дальше
.01 августа 2024 года 12:39
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и целевую цену на уровне 1272 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка. "МД Медикал Груп" опубликовала операционные результаты за 2К24, продемонстрировав рост выручки на 22,1% по... читать дальше
.01 августа 2024 года 12:16
Новая возможная цель роста для котировок золота - $2480 за тройскую унцию, полагает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Цена золота в среду выросла ещё на 1,6%. Между тем, фьючерсы на золото переписали свои исторические максимумы, пробив отметку $2500 за унцию. Дальнейшая траектория движения,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.