SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МД Медикал Груп

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МД Медикал Груп" с целевой ценой 1150 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 29% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Согласно опубликованным результатам за 2К24, выручка компании увеличилась на 22% г/г. Это на 4% выше наших прогнозов, - пишут эксперты инвестбанка. - Все благодаря тому, что средний чек вырос сильнее, чем они рассчитывали. А вот число посещений и госпитализаций почти совпало с ожиданиями аналитиков. В июне компания выплатила 10,6 млрд руб. в качестве дивидендов за первый квартал. Сейчас на её балансе 2,7 млрд руб. По нашей оценке, капзатраты сети в текущем году не превысят 2,5 млрд руб. - строительство новых госпиталей в Москве перенесли на 2025-2026 годы. Это значит, что по итогам года компании хватит свободного денежного потока, чтобы выплатить в качестве дивидендов 70% чистой годовой прибыли. Мы считаем, что могут заплатить по 70 руб. на акцию, а дивдоходность будет 7,8%".

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