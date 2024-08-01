Акции Полюса и ЮГК остаются фаворитами в золотодобывающем секторе - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Полюса" и "Южуралзолота" (ЮГК) остаются фаворитами в золотодобывающем секторе, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Стоимость золота на бирже COMEX превысила исторический максимум, достигнув $2502,8 за унцию, после чего скорректировалась в район $2480 за унцию, отмечают эксперты. Драйверами роста золота являются ожидания снижения ставки ФРС, внутриполитическая ситуация в США и увеличение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

"Высокая текущая стоимость золота и вероятность ее дальнейшего роста закономерно поддерживают финансовые результаты всех золотодобывающих компаний, однако нашими фаворитами в отрасли остаются акции "Полюса" и ЮГК, - отмечают аналитики сервиса. - "Полюс" может существенно увеличить добычу золота в результате реализации проекта "Сухой Лог", начало строительных работ на котором ожидается в 2025 году, а в настоящее время идет обновление технико-экономического обоснования проекта. Что касается ЮГК, то компания уже прошла пик инвестиционного цикла и в течение пяти лет планирует более чем в два раза увеличить добычу золота".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.