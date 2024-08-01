"Финам" подтверждает рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" и целевую цену $417,99 за штуку, сообщается в материале инвесткомпании.

"Недавно компания представила отчет за 4 квартал 2024 фингода, где превзошла все ожидания аналитиков по выручке и EPS, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Тем не менее акции Microsoft в моменте снижались на 8% на расширенной торговой сессии, так как темпы роста облачного бизнеса компании не смогли оправдать ожидания аналитиков (ожидали роста на 31% г/г, но по факту получилось лишь 29% г/г), т. е. искусственный интеллект не дал таких драйверов роста к облачному бизнесу, как прогнозировали ранее. Удивлением для инвесторов стал и рост капитальных затрат более чем на 80% г/г, до $19 млрд, тогда как ожидался подъем на 53% г/г. Но в целом мы считаем представленные результаты нейтральными, поэтому подтверждаем свои прежние рекомендации по акциям компании".

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