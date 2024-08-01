Новая возможная цель роста для котировок золота - $2480 за унцию - "Финам"

Новая возможная цель роста для котировок золота - $2480 за тройскую унцию, полагает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Цена золота в среду выросла ещё на 1,6%. Между тем, фьючерсы на золото переписали свои исторические максимумы, пробив отметку $2500 за унцию. Дальнейшая траектория движения, безусловно, будет зависеть в первую очередь от Ближневосточных событий, что является достаточно труднопредсказуемым фактором. Вместе с тем, фундаментально быки выглядят сильными, а значит вероятность продолжения роста пока достаточно высока. Технически цель $2440 за унцию была достигнута, а локальная трендовая линия, которая выступала в качестве сопротивления для цены, оказалась пробитой. Новая возможная цель для быков - $2480 за унцию", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.