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01 августа 2024 года 11:47
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Группы Астра" и "Группы Позитив", а также исключив "префы" "Татнефти" и бумаги "ММК". Текущий состав топ-списка: "Группа Астра", "РусАл", Сбербанк (ао и ап), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив", "Ростелеком" (ап). "Мы усиливаем фокус на акциях компаний роста, добавляем акции Группа Астра и Группа Позитив. Выручка компаний растёт на более чем 50% в год. Считаем, что в условиях высоких процентных ставок внимание инвесторов будет смещаться на такие компании. Ожидаем увидеть более сильную динамику в преддверии ключевого для бизнеса 4 квартала", - отметил инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. При этом аналитики исключили из подборки акции "ММК" и привилегированные акции "Татнефти". Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но всё большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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