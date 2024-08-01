"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Группы Астра" и "Группы Позитив", а также исключив "префы" "Татнефти" и бумаги "ММК".

Текущий состав топ-списка: "Группа Астра", "РусАл", Сбербанк (ао и ап), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив", "Ростелеком" (ап).

"Мы усиливаем фокус на акциях компаний роста, добавляем акции Группа Астра и Группа Позитив. Выручка компаний растёт на более чем 50% в год. Считаем, что в условиях высоких процентных ставок внимание инвесторов будет смещаться на такие компании. Ожидаем увидеть более сильную динамику

в преддверии ключевого для бизнеса 4 квартала", - отметил инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

При этом аналитики исключили из подборки акции "ММК" и привилегированные акции "Татнефти". Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но всё большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний.

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