Цена нефти сохраняет потенциал для роста до $82/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти сохраняет потенциал для роста до $82 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в среду заметно прибавили. На стороне котировок выступал рост геополитического напряжения, ослабление доллара и недельные данные Минэнерго США, показавшие более сильное, чем прогнозировалось, сокращение запасов. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $81,3/барр. В целом в текущей ситуации у котировок остается потенциал для роста ближе к $82/барр.", - пишут эксперты банка.

Рубль, в свою очередь, остается стабильным, объем торгов юанем не изменился относительно вторника. В четверг утром курс CNY/RUB находится у 11,81 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. По мнению аналитиков, пока значимых факторов для выхода курса из диапазона в 11,75-12 руб./юань не наблюдается.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.