Индекс Мосбиржи остается в нисходящем тренде - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи остается в нисходящем тренде и вполне может "сходить" в район 2500-2600, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Индекс Мосбиржи остается в нисходящем тренде и даже на росте нефти вполне может сходить в район 2500-2600 пунктов, - полагает эксперт. - В целом же в четверг-пятницу не исключаем еще одного тестирования образовавшейся в районе 2900 пунктов поддержки. Если она будет пробита, снижение резко ускорится. Мы считаем этот сценарий более вероятным, нежели уход индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов".

На взгляд аналитика, сейчас перспективно выглядят акции российской нефтянки, прежде всего "Роснефти" и "Лукойла", а также золотодобытчиков.

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