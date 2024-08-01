Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за июль (04:45 МСК);

- окончательные индексы производственной активности стран Европы (10:15-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за июль;

- уровень безработицы еврозоны в июне (12:00 МСК);

решение Банка Англии по процентным ставкам (14:00 МСК) и выступление главы Банка Англии Бейли (16:15 МСК);

- заседание ОПЕК+;

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июль (17:00 МСК);

- финансовые результаты "Аэрофлота" за 2-й кв. 2024 года по РСБУ;

- квартальные результаты Apple, Amazon.com, Intel, ConocoPhillips, Booking, Motorola, Moderna, Microchip, Barclays.

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