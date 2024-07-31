"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $496,3 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Mastercard нарастила выручку и прибыль во 2-м квартале сильнее ожиданий, - отмечает эксперт. - Баланс Mastercard остается довольно прочным. Компания завершила II квартал, имея на счетах $7,36 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций при общем долге $15,61 млрд (коэффициент Чистый долг/EBITDA составляет 0,5х). В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $3,14 млрд (+16,3% г/г) и направила $296 млн на капвложения и инвестиции в нематериальные активы. Кроме того, компания выплатила $615 млн в виде дивидендов и выкупила с рынка 5,8 млн собственных акций за $2,6 млрд. В июле было выкуплено еще 1,9 млн акций за $820 млн, в результате в распоряжении Mastercard остаются $8,7 млрд (2,1% капитализации), доступные в рамках действующей программы buyback. Руководство Mastercard ожидает, что по итогам всего 2024ода. выручка увеличится на 11-13% (low double digits)".

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