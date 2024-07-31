SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики включили в подборку бумаги "Яндекса", "Полюса" и банка "Санкт-Петербург", исключили акции "Интер РАО".

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Московская биржа", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Группа Позитив", "Татнефть", "Яндекс", "Полюс", банк "Санкт-Петербург" и Ozon.

"Яндекс" завершил переезд и обмен акций, - отмечают аналитики. - У акций "Полюса" хороший потенциал роста благодаря новому прогнозу цен на золото и низкой фундаментальной оценке компании. У банка "Санкт-Петербург" - устойчивая бизнес-модель. А ещё он может выиграть от высоких ставок. По нашим оценкам" - 13%.

Сейчас в SberCIB пересматривают оценку по акциям "Интер РАО", потому что компания показала более сильные финансовые результаты, чем ожидали аналитики. В будущем компания может вернуться в топ.

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