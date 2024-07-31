ИСПРАВЛЕНО: SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики включили в подборку обыкновенные акции "Газпром нефти" и убрали бумаги "НЛМК", "Северстали", "Магнита" и "МД Медикал Груп".

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", Globaltrans, банк "Санкт-Петербург", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", "Газпром нефть" и Сбербанк.

Котировки "Газпром нефти" упали более чем на 20% с начала года, и сейчас они в аутсайдерах. Аналитики считают, что при таких уровнях дивдоходность может быть около 15%, - это один из самых высоких потенциальных результатов в секторе.

"НЛМК" распределяет прибыль нерегулярно, подчеркивается в комментарии. Возможно, в следующий раз дивиденды заплатят только в 2025 году.

В свою очередь, у "Северстали" впереди - новые капзатраты в рамках стратегии развития. На этом фоне свободный денежный поток может сильно снизиться, полагают эксперты. Поэтому в ближайшие два года они ожидают дивдоходность на уровне 5-6%, если компания не будет распределять свою "денежную подушку".

"Магнит" выплатил по итогам 2023 года всего 412,13 руб. на акцию. Дивдоходность - 5,6%. Хотя инвесторы ожидали, что распределят более 900 руб. на бумагу. Аналитики полагают, что в ближайшие годы доходность "Магнита" вряд ли будет двузначной.

"МД Медикал Груп" заплатила большие дивиденды за пропущенные периоды. Дивдоходность -14,6%. В SberCIB считают, что следующая выплата будет меньше и только в 2025 году.

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