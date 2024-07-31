Локальная цель роста цены золота - $2440/унц. - "Финам"

Локальная цель роста цены золота - $2440 за тройскую унцию, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"Во вторник котировки золота выросли на 1,12%, в настоящее время рост продолжается - торги ведутся на уровне $2417 за унцию, - констатирует эксперт. - Технически цена вновь пробила $2410 за унцию, преодолев-таки свою локальную трендовую линию. В настоящее время быки "дотянулись" до прежнего уровня поддержки, однако же это тоже препятствие, требующее усилий для дальнейшего прохождения. Цель пока $2440. Если, например, на фундаментальных новостях цена пробьет и эту отметку, то целью снова станет уровень чуть выше $2480 за унцию".

Китайская ассоциация золота (CGA) посчитала, что спрос на золото в Китае снизился на 6% относительно прошлого года, подчеркивает Дудченко. В 1П24 спрос составил 524 т. По мнению аналитика, причиной являются высокие цены на рынке. Закупки ювелирных изделий, по данным CGA, снизились на 27% за полугодие. Однако же это частично компенсировалось ростом спроса на слитки и монеты.

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