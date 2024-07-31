Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15% - Райффайзенбанк

Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15%, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Июльское заседание ЦБ РФ, результаты которого в целом были ожидаемы рынком, вызвало дополнительный всплеск доходностей (на 0,2...0,5 п.п.), - отмечают эксперты. - Хотя во многом динамика кривой ОФЗ в этом году связана с ухудшением ожиданий по динамике ключевой ставки, отчасти на нее влияет и премия за риск в период неопределенности. Так, даже с учетом более жестких ожиданий в части монетарной политики, существующий перегрев экономики и навес проинфляционных рисков допускает отклонение инфляции от цели даже в следующем году (однако ожидания аналитиков по-прежнему заякорены вблизи 4% г/г). Более того, фискальная политика также усиливает неопределенность. По нашим оценкам, фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15%, хотя сейчас находится на уровне 15,9%, а в понедельник поднимался выше 16%".

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