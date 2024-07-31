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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15% - Райффайзенбанк
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31 июля 2024 года 14:02

Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15% - Райффайзенбанк

Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15%, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Июльское заседание ЦБ РФ, результаты которого в целом были ожидаемы рынком, вызвало дополнительный всплеск доходностей (на 0,2...0,5 п.п.), - отмечают эксперты. - Хотя во многом динамика кривой ОФЗ в этом году связана с ухудшением ожиданий по динамике ключевой ставки, отчасти на нее влияет и премия за риск в период неопределенности. Так, даже с учетом более жестких ожиданий в части монетарной политики, существующий перегрев экономики и навес проинфляционных рисков допускает отклонение инфляции от цели даже в следующем году (однако ожидания аналитиков по-прежнему заякорены вблизи 4% г/г). Более того, фискальная политика также усиливает неопределенность. По нашим оценкам, фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15%, хотя сейчас находится на уровне 15,9%, а в понедельник поднимался выше 16%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА


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