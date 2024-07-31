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31 июля 2024 года 13:33
"Финам" повысил рейтинг акций NVIDIA до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $126,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 22,3% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Стоимость акций NVIDIA за последние несколько недель заметно просела на фоне общих распродаж в технологическом секторе Штатов, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - наша оценка бумаг компании, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), указывает на их значительную недооцененность в данный момент. Сейчас компания занимает доминирующее положение на рынке ускорителей вычислений для ИИ с долей в районе 80% и испытывает ажиотажный спрос на свои решения". Эксперт положительно оценивает долгосрочные перспективы NVIDIA, при этом сегмент решений для центров обработки данных, по мнению Додонова, останется главным драйвером роста финпоказателей компании. "По оценке исследовательской фирмы MarketsandMarkets, глобальный рынок ИИ в 2024 году составит $ 214,6 млрд, а в 2030 году вырастет до $ 1,34 трлн, что предполагает среднегодовой темп подъема (CAGR) в этот период на уровне 35,7%, - указывает аналитик "Финама". - В том числе рынок генеративного ИИ в предстоящие годы, как ожидается, будет расти с CAGR 37,6%, т. е. в 2029 году его размер составит $ 96,4 млрд. Мы ожидаем, что NVIDIA останется основным бенефициаром данных тенденций, учитывая текущее лидерство компании в области полупроводниковых чипов для сферы ИИ". NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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