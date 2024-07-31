"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МД Медикал Груп

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитиков.

"Сеть клиник опубликовала сильные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - указывают аналитики. - Все основные показатели по сравнению с данными годом ранее выросли. Так, квартальная выручка выросла на 22,1%, полугодовая выручка увеличилась на 22,6%. Ключевыми точками роста бизнеса остаются московские госпитали и амбулаторные клиники в регионах, которые во втором квартале увеличили выручку на 28% и 26% г/г соответственно. Выручка в сопоставимых клиниках (которые были открыты более 12 месяцев назад) демонстрирует уверенный рост на 18,5% в том числе за счет увеличения среднего чека на фоне растущих реальных заработных плат населения".

Менеджмент также заявил, что уже в этом году компания планирует вернуться к практике выплаты дивидендов два раза в год.

Эксперты "Т-Инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на бумаги МДМГ с целевой ценой 1100 руб. за бумагу на фоне растущего спроса на частную медицину, а также планов по органическому расширению сегмента госпиталей в Москве и области и выходу амбулаторных клиник в новые регионы.

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