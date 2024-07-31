"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций МД Медикал Груп на уровне 980 руб

"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 980 рублей, что соответствует потенциалу роста на 13% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

"МДМГ представила сильные операционные результаты за второй квартал и полугодие. Мы в своих прогнозах опирались на более консервативные предпосылки, - отмечают аналитики. - Радует то, что рост идет в том числе органически и по всем основным направлениям. Мы считаем, что компания может и втором полугодии показать результат на уровне первого. Сейчас МДМГ торгуется по форвардному мультипликатору EV/EBITDA 2024 6х (при среднем 8х). Однако мы не ожидаем здесь повторения больших дивидендных выплат, как за прошлый год. По нашим оценкам, компания вернется к полугодовым выплатам дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. За 2024 год суммарно мы ожидаем порядка 53-55 рублей дивидендов, что дает 6,2% дивдоходности. По нашей модели справедливая оценка компании на горизонте 12 месяцев 980 рублей, что дает апсайд лишь 13% от текущей цены. Считаем, что пока компания интересна только для долгосрочных портфелей".

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