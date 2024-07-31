Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду - 2900-2980п - ПСБ

Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2900-2980 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи во вторник прибавил 1,3%, вплотную приблизившись к отметке 2950 пунктов, - напоминает эксперт. - На наш взгляд, вчерашний рост рынка связан с закрытием коротких позиций после сильного падения в понедельник. Вероятно, трейдеры ждали, что индекс продолжит снижение после достижения уровня 2900п, но этого не произошло. Другая часть инвесторов, вероятно, попробовала открыть длинные позиции в сильно откатившихся бумагах. Однако существенных причин для смены траектории движения рынка не появилось, поэтому мы с большой осторожностью смотрим на вчерашний рост индекса".

Аналитик ожидает, что в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2900-2980 пунктов, возможно снижение рынка. По мнению Головина, ситуация на мировых рынках стабилизировалась: цены на нефть прибавляют почти 2%. Однако текущие отметки на 8% ниже значений, которые были в начале июля. В условиях стабильной ситуации на валютном рынке стратег банка обдает предпочтение бумагам из внутренних секторов, а также золотодобытчикам.

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