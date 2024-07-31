"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Яндекса", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Финансовые результаты "Яндекса" за 2 квартал 2024 года оказались на 2-3% выше консенсус-прогноза и наших оценок по выручке и на 12-19% выше консенсус-прогноза и наших оценок по скорр. EBITDA. Они подтвердили наши ожидания в отношении более высокой рентабельности бизнеса "Яндекса" после реструктуризации, что, на наш взгляд, пока не учтено в цене. По нашим оценкам, сейчас акции "Яндекса" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на 2024-25гг на уровне 5,9-8,6х, что предполагает дисконт к российским технологическим компаниям на уровне 24-30%. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании", - пишут эксперты.

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