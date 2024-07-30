SberCIB подтверждает оценку акций HeadHunter на уровне "покупать"

SberCIB Investment Research подтверждает оценку акций HeadHunter на уровне "покупать" с целевой ценой 4900 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 13% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания раскрыла детали второго этапа реструктуризации - HeadHunter планирует выпустить и разместить до 18 млн бумаг, чтобы оплатить оставшиеся 27,3% капитала, - пишут эксперты. - Владельцы акций и депозитарных расписок HeadHunter смогут поучаствовать в допразмещении через открытую подписку. Новые бумаги российской компании можно будет оплатить акциями или АДР HeadHunter. Второй этап реструктуризации - часть стратегии HeadHunter по "переезду" в Россию. После того как редомициляция закончится, компания может вернуться к дивидендам. Потенциальная дивдоходность - от 15%. У услуг HeadHunter - большой и долгосрочный потенциал спроса. Это ещё одна причина, почему мы считаем бумаги привлекательными и подтверждаем оценку "покупать".

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