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30 июля 2024 года 16:24
Акции Яндекса могут быть интересны долгосрочным инвесторам - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Яндекса" могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ориентированным на акции компаний роста, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Совет директоров "Яндекса" по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на одну акцию, текущая дивидендная доходность может составить 2,1%, - напоминают эксперты. - Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии формирования соответствующих рекомендаций совета директоров и принятия решений общим собранием акционеров. "Яндекс" продолжает демонстрировать высокие темпы роста по всем сегментам бизнеса. При этом, несмотря на то, что "Яндекс" является компанией роста, совет директоров планирует рассмотреть вопрос о выплате первых дивидендов в своей истории. На наш взгляд, небольшая потенциальная дивидендная доходность не должна смущать инвесторов ввиду растущего характера бизнеса компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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