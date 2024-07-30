Акции Яндекса могут быть интересны долгосрочным инвесторам - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Яндекса" могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ориентированным на акции компаний роста, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Совет директоров "Яндекса" по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на одну акцию, текущая дивидендная доходность может составить 2,1%, - напоминают эксперты. - Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии формирования соответствующих рекомендаций совета директоров и принятия решений общим собранием акционеров. "Яндекс" продолжает демонстрировать высокие темпы роста по всем сегментам бизнеса. При этом, несмотря на то, что "Яндекс" является компанией роста, совет директоров планирует рассмотреть вопрос о выплате первых дивидендов в своей истории. На наш взгляд, небольшая потенциальная дивидендная доходность не должна смущать инвесторов ввиду растущего характера бизнеса компании".

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