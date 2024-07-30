Нефтяные цены способны вернуться на уровни выше $80/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные цены способны вернуться на уровни выше $80 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в понедельник заметно снизились, - напоминают эксперты. - Инвесторы отыгрывали ряд геополитических новостей, снизивших риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $79,5/барр. На динамику котировок во вторник повлияют традиционные оценки API по изменению запасов в США за неделю. В целом нефтяные цены еще способны вернуться выше $80/барр.".

В свою очередь, ослабился в понедельник и рубль. Объем торгов юанем на Мосбирже был ниже уровней четверга и пятницы - экспортеры заранее продали основной объем валюты, необходимый для уплаты налогов, отмечают аналитики.

"Курс CNY/RUB во вторник находится у 11,83 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сейчас налоговый период официально завершился, и в ближайшие дни курс, вероятно, продолжит показывать постепенный рост в сторону 12 руб./юань", - прогнозируют в банке.

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