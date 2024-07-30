Потенциал роста акций Яндекса составляет 20-25% от текущей цены - "Т-Инвестиции"

Потенциал роста акций "Яндекса" составляет 20-25% от текущей цены, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"IT-гигант опубликовал первую отчетность после переезда в российскую юрисдикцию и возобновления торгов. По итогам второго квартала 2024 года выручка выросла на 37% год к году, до 249,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 47,6 млрд руб., 19,1% от выручки. Скорректированная чистая прибыль составила 22,7 млрд руб. - на 45% больше, чем за второй квартал 2023 года. Совет директоров рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на акцию. Планируется их выплатить не позднее конца октября 2024 года, в будущем их намерены платить на полугодовой основе. Считаем, что у акций "Яндекса" есть потенциал для роста 20-25% от текущей цены, и рекомендуем их покупать", - пишут эксперты.

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