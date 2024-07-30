"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Ленты

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Ленты" и считают их перекупленными на данный момент по сравнению с другими ритейлерами, говорится в комментарии.

"Компания опубликовала отчет за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Результаты - впечатляющие. Выручка выросла на 60% (помогла покупка сети магазинов у дома "Монетка"), чистая прибыль за полугодие составила 10,9 млрд руб, а год назад компания фиксировала убытки, - пишут эксперты. - Рентабельность по EBITDA (IAS17) значительно возросла до 7,9% за счет активного роста среднего чека, а также эффекта масштаба от синергии бизнеса Ленты с купленной сетью "Монетка". Благодаря росту операционной прибыли снизилась долговая нагрузка, по показателю Чистый долг / EBITDA она достигла 1,7х. Однако несмотря на сильные операционные и финансовые показатели, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Ленты" и на данный момент считаем их перекупленными по сравнению с другими ритейлерами. Среди продовольственного ритейла выделяем бумаги "Магнита" и X5 Group".

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