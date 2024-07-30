Коррекция на рынке акций РФ усиливается - "Цифра брокер"

Коррекция на рынке акций РФ усиливается, в группе риска компании с высокой долговой нагрузкой, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"Настроения на рынке в понедельник сохранялись подавленными. Индекс Мосбиржи снизился на 2,88% до 2906,95 пунктов, вплотную приблизившись к годовым минимумам, индекс РТС упал на 3,99% до 1057,99 пунктов, - констатируют эксперты. - Оптимизма не добавляет и динамика на нефтяном рынке, котировки Brent опустились ниже $80 за баррель. Одним из факторов, которые оказывают давление на рынок акций, является потенциальное увеличение стоимости обслуживания корпоративного долга из-за повышения ключевой ставки. В группе риска компании с высокой долговой нагрузкой, чьи коэффициенты "чистый долг/EBITDA" на конец I квартала 2024 года составляли 9х и 7,1х соответственно. Кроме того, давление на рынок продолжает оказывает смещенный в проинфляционную сторону баланс рисков в экономике. Инфляционные ожидания населения в июле повысились до 12,4%, хотя наблюдаемая инфляция снизилась до 14,2%".

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