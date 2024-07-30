Рынок ОФЗ продолжает отыгрывать "ястребиный" сигнал ЦБ РФ - ПСБ

Рынок ОФЗ продолжает отыгрывать "ястребиный" сигнал ЦБ РФ, ближайшей целью по индексу RGBI выступает зона 100 пунктов, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы продолжили отыгрывать "ястребиный" сигнал ЦБ по итогам пятничного заседания - индекс RGBI подошел к своим годовым минимумам (102,9), доходность индекса вчера выросла на 11 б.п. - до 16,6% годовых, - пишет эксперт. - Ожидаем обновления минимумов по индексу с весны 2022 года. Ближайшей целью является зона 100 пунктов. по индексу RGBI, от которой индекс отталкивался во все предыдущие снижения. Однако стоит отметить, что в 2008-2009гг индекс консолидировался у данного уровня почти 6 месяцев, что и в текущих условиях не гарантирует быстрый разворот рынка. В целом, до появления явных сигналов замедления инфляции и охлаждения экономики (ожидаем не ранее IV квартала) рекомендуем удерживать позицию во флоатерах".

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